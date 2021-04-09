В Хабаровском крае откроют центры для пациентов с рассеянным склерозом и муковисцидозом

ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края откроют два центра для помощи жителям региона, страдающим рассеянным склерозом и муковисцидозом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале в пятницу.

"В целях повышения доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам Хабаровского края, страдающим рассеянным склерозом: организовать на функциональной основе в КГБУЗ "Краевая клиническая больница №1" имени профессора С. И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края краевой центр рассеянного склероза", - говорится в опубликованном в телеграм-канале распоряжении министра здравоохранения региона Юрия Бойченко.

В центре будут осуществлять профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию пациентов с рассеянным склерозом и другими заболеваниями центральной нервной системы. Специалисты также будут участвовать в научных исследованиях по разработке и внедрению новых методов диагностики и лечения пациентов с такими заболеваниями.

На базе этой же больницы будет создан краевой центр муковисцидоза. Как отмечается в распоряжении, это необходимо для совершенствования оказания специализированной помощи взрослым по профилю "пульмонология".