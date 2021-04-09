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В Сочи открыли для посещения маршрут "Белые скалы"

Он работает ежедневно с 9:00 до 17:00

СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Пешеходный маршрут "Белые скалы", расположенный в нацпарке Сочи, открыт для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка в пятницу.

"В связи с окончанием подготовительных к туристическому сезону работ с 9 апреля доступен для посещения прогулочно-познавательный маршрут "Белые скалы", расположенный в Кудепстинском участковом лесничестве ФГБУ "Сочинский национальный парк", - говорится в сообщении.

Достопримечательность открыта для жителей и гостей курорта ежедневно с 9:00 до 17:00.

Сочинский парк площадью более 200 тыс. кв. м занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ".

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