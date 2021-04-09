В 2020 году 13,6 млн россиян получили госуслуги по линии Госавтоинспекции через интернет

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 13,6 млн россиян получили госуслуги по линии Госавтоинспекции через интернет в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ведомстве.

"Госавтоинспекция провела анализ предоставления государственных услуг населению с помощью Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). По итогам 2020 года через Единый портал госуслуг поступило более 13,6 млн обращений по линии Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на портале по линии ГИБДД предоставляется две госуслуги - это регистрация транспортного средства, а также прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, на портале можно узнать сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения. Эти услуги традиционно пользуются повышенным спросом у пользователей портала. "В 2019 году количество поступивших через Единый портал заявлений на осуществление регистрационных действий составило практически 8,5 млн, а заявлений по линии экзаменационной работы - 5,9 млн. В 2020 году количество заявлений на проведение регистрационных действий составило более 8,9 млн, а также поступило 4,7 млн обращений по вопросам экзаменационной деятельности", - добавили в Госавтоинспекции, отметив, что снижение числа обращений, связанных с приемом экзаменов на право управления транспортными средствами в прошлом году, связано с ограничительными мерами, которые коснулись, в том числе деятельности автошкол.

Госавтоинспекция подчеркивает, что, заказывая госуслуги через интернет, граждане экономят время, поскольку могут приехать в регистрационно-экзаменационное подразделение к назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную им услугу. Вместе с тем в ряде случаев россияне не приходят за получением заказанной ими госуслуги. Так, примерно в 12,6% случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не являются в выбранное ими подразделение Госавтоинспекции для получения услуги. Реже, в 0,9% случаев, сотрудники Госавтоинспекции вынуждены отказывать гражданам. Так происходит, например, когда инициатором обращения не представлены необходимые документы или в данных поданного им заявления имеются расхождения информации с подтверждающими документами.

Электронная очередь

В ГИБДД подчеркнули, что помимо развития инструментов Единого портала, ведомство продолжает оснащать регистрационные и экзаменационные подразделения системами так называемой электронной очереди. Это современные системы, используемые во многих сферах жизнедеятельности, которыми сейчас активно пользуются как банки и поликлиники, так и государственные учреждения. Количество подразделений Госавтоинспекции, оборудованных ими, также постоянно увеличивается. При предоставлении государственных услуг все более широко используются возможности системы электронного межведомственного взаимодействия. За счет исключения необходимости постоянно предоставлять документы и сведения, имеющиеся в других госорганах и организациях, сокращения времени на проведение необходимых проверок, удалось существенно снизить срок выполнения государственных услуг, одновременно повысив уровень удовлетворенности граждан качеством их исполнения при обращении в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

Удовлетворенность качеством государственных услуг по линии Госавтоинспекции подтверждается результатами сбора мнений граждан посредством SMS-информирования, проводимого с использованием автоматизированной информационной системы "Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг". Доля граждан, удовлетворенных качеством государственных услуг, предоставляемых по линии Госавтоинспекции, по итогам 2020 года составила 95,7%. Госавтоинспекция призывает граждан активно пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Это удобно, а также существенно экономит время. Если при получении государственных услуг возникают какие-либо проблемы, то для их решения следует немедленно обратиться в региональное подразделение службы. Это можно сделать, в частности, посредством обращения через официальный сайт Госавтоинспекции (гибдд.рф).