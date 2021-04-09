Голикова: доля россиян старше трудоспособного возраста достигнет 29% к 2030 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Доля россиян старше трудоспособного возраста может увеличиться с 37,6 млн в 2018 году до 43,7 млн к 2030 году, достигнув 29% от всего населения России. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Численность населения старше трудоспособного возраста, как вы знаете, растет. Например, с 2018 года с 37,6 млн человек [увеличится] до 40,8 млн человек в 2024 году и 43,7 млн человек - к 2030 году. Почему я привожу эти цифры? Потому что доля людей старшего возраста будет составлять практически 29% населения страны, а это значит, что мы уже заблаговременно должны подготовиться к этому, создать благоприятную структуру для комфортной жизни граждан старшего возраста", - сказала она на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что россияне старше трудоспособного возраста составляют почти четверть населения страны. Она отметила, что за последние 30 лет их численность выросла на 23,5% или 9 млн человек.

По данным Росстата, всего в России на 1 января 2021 года проживали 146,2 млн человек.