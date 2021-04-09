{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СПЧ считает, что силовым структурам нужна памятка по взаимодействию по СМИ

По мнению Валерия Фадеева, базой для взаимоотношений журналистов и силовиков должно стать уважение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Представители силовых ведомств должны иметь памятку по взаимодействию с журналистами. С таким предложением выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Нужна памятка силовикам, росгвардейцам и полицейским по взаимодействию со СМИ. Выяснилось, что не везде есть такая памятка, полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ, какие права у журналистов", - сказал Фадеев во время совещания по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов под председательством полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

По мнению Фадеева, базой для взаимоотношений журналистов и силовиков должно стать уважение. "Я считаю, что здесь очень важное понятие, база, на которой мы должны основывать взаимоотношения журналистов, СМИ и силовиков, - это уважение, взаимное уважение <...> Те и другие защищают интересы народа. Исходя из этого надо выходить на тему уважения", - сказал он.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
Пандемия COVID-19
Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной
Это касается пациентов младше 55 лет
Читать полностью