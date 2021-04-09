Минобрнауки выступило против принижения роли России в освоении космоса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России отмечает попытки принижения роли советских и российских ученых в освоении космоса и запустило ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической правды в этой области. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина в ходе круглого стола, посвященного исторической роли России в освоении космоса.

"Достижения России, СССР в космической отрасли неоспоримы, и буквально все первопроходческие достижения принадлежат нашей науке, нашим ученым, инженерам, конструкторам. При этом в своей работе, получая информацию в интернете, в СМИ, мы регулярно сталкиваемся с неправдоподобной информацией, <...> которая изложена таким образом, чтобы преуменьшить заслуги нашей страны", - сказал Дружинина.

Она добавила, что Минобрнауки России уделяет большое внимание сохранению исторической правды, ежегодно проводит более 100 мероприятий этой направленности, и отдельным направлениям этой работы стало сохранение исторической правды в изложении роли России в освоении космоса.

"Это стало одной из причин, по которой в рамках работы оргкомитета Года науки и технологий апрель был определен месяцем освоения космоса. В рамках месяца мы регулярно вспоминаем с Роскосмосом и публикуем на ресурсах министерства информацию о миссии нашей страны, ее роли в освоении космоса", - сказал замминистра.

В качестве примеров она привела проекты "Гагарин 60" и флеш-моб "Наука - это космос", в рамках которого предлагается вспомнить о прорывных открытиях российских ученых, благодаря которым стало возможным покорить космос.

Круглый стол провел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в преддверии 60-летия первого полета человека в космос и приуроченного к Году науки и технологий.