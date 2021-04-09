Законопроект, повышающий роль экспертизы защиты в суде, внесут в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) принял участие в разработке законопроекта, который подразумевает равное отношение к экспертизам, предлагаемым суду сторонами обвинения и защиты. Об этом сообщил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Это один из важнейших сегодня законопроектов. Сейчас он на последних этапах проработки. Законопроект касается того, чтобы экспертиза со стороны защиты в суде столь же энергично принималась судом, как экспертиза со стороны обвинения. Сегодня обвинение дает экспертизу, суд всегда ее принимает, адвокаты приносят экспертизу, суд редко ее принимает. <...> Законопроект скоро будет внесен в Государственную думу", - сказал Фадеев, отметив, что в разработке проекта принимал участие СПЧ.