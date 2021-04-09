Власти Крыма заявили, что полуостров будет обеспечен водой без участия Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Участие Украины или каких-либо международных институтов в работе по обеспечению Крыма водой не нужно, так как российские власти успешно справляются с этой задачей, заявил ТАСС в пятницу председатель комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее вице-премьер кабинета министров Украины Алексей Резников заявил, что власти Украины поставят воду в Крым только по просьбе международных гуманитарных организаций.

"Сегодня рассчитывать на поставку воды [с Украины] мы не можем. У нас этот вопрос вызывает опасение с учетом того, что правительство Украины не контролирует отряды "Правого сектора" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), националистов, а они могут сделать все что угодно, допустим, отравить воду, которая пошла бы к нам. Второе - нет гарантии, что они так же не перекроют его (канал поставки воды - прим. ТАСС) вновь", - сказал Гемпель, комментируя заявление Резникова.

Он отметил, что при этом вопрос с водообеспечением региона успешно решается, часть проектов уже реализованы, другие, такие как строительство опреснительных установок, будут воплощены в ближайшее время.

"Россия и крымчане выйдут достойно из этой ситуации. Устроили [с украинской стороны] нам энергоблокаду - мы проблему решили. Была продуктовая блокада - решили. То же будет и с водой", - уверен Гемпель.