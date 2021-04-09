Агентство Минздрава США не видит повода для тревоги из-за побочных эффектов вакцины J&J

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) не усмотрели "поводов для беспокойства" из-за побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson от COVID-19, зафиксированных в клиниках штатов Колорадо и Северная Каролина, и рекомендовали дальнейшее использование данного препарата. Об этом со ссылкой на обнародованное в четверг вечером заявление CDC сообщил телеканал WSOC-TV .

Днем ранее центры вакцинации компании Centura Health в Колорадо и Северной Каролине объявили о приостановке применения препарата от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за нескольких десятков случаев связанных с ним осложнений. Так, в среду в Денвере (Колорадо) 11 человек почувствовали сильное головокружение или тошноту сразу же после прививки Johnson & Johnson, а в четверг 18 человек испытали те же симптомы в клиниках Северной Каролины. В Centura Health решили расследовать эти проявления "нежелательной реакции", а до завершения расследования - приостановить использование указанной вакцины.

В тот же день - буквально через несколько часов - CDC уведомило о том, что это агентство Минздрава США уже провело собственное расследование упомянутых случаев и не обнаружило никаких оснований для беспокойства, на основании чего оно и рекомендовало продолжение применения препарата J&J.

"Департамент здравоохранения и социальных служб Северной Каролины совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и департаментом здравоохранения округа Уэйк провел расследование ограниченного числа случаев реагирования при проведении вакцинации [препаратом] Johnson & Johnson в четверг, 8 апреля, - цитирует WSOC-TV заявление Центров. - Проведенный CDC анализ не выявил никаких опасных отклонений или поводов для беспокойства, и CDC рекомендует продолжение предоставления этой вакцины".

Телеканал не уточнил, была ли после этой рекомендации отменена приостановка применения препарата J&J в Колорадо и Северной Каролине. Ранее представители медицинских служб этих штатов заявили о намерении "оценить ситуацию, чтобы убедить каждого в безопасности осуществляемых операций по вакцинации". Ряд американских СМИ отмечали, что проблемы с вакциной Johnson & Johnson, если они окажутся серьезными, значительно осложнят выполнение планов вакцинации населения США, объявленных администрацией Джо Байдена.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 560 116 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.