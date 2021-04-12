Экскурсия в музее с космонавтом, тур на Байконур. Шесть способов стать ближе к космосу

Вы когда-нибудь были в невесомости? Видели запуск ракеты с Байконура? В детстве на вопрос "кем хочешь стать" отвечали, что космонавтом, но не позволили здоровье или обстоятельства? Сегодня каждый может почувствовать себя покорителем космоса хотя бы ненадолго — было бы желание (и деньги, конечно). В честь Дня космонавтики рассказываем, как исполнить детские мечты и стать чуть ближе к звездам

Способ первый. Самый простой — музеи, выставки Наиболее известные музеи, посвященные космосу, — это Музей космонавтики на ВДНХ в Москве, Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге, Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко в Санкт-Петербурге, Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой в Ярославле. Прикоснуться к космической теме можно не только в больших городах, важные места разбросаны по всей стране. Хотите узнать больше о жизни Гагарина? Есть Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина в одноименном городе — Гагарине, что в Смоленской области. Хочется больше интерактива? Московский "Экспериментаниум" предлагает в разделе "Космос" увидеть, какой на самом деле формы Земля или что произойдет с человеком, падающим в черную дыру. Музей Центра подготовки космонавтов им. Гагарина в Звездном городке раскроет посетителям тонкости одной из самых желанных профессий. Причем можно даже никуда не ехать: многие музеи предлагают виртуальные выставки, которые можно посетить, не выходя из дома.

Описание Музей истории космонавтики имени имени К. Э. Циолковского в Калуге © Станислав Красильников/ТАСС

В честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос многие музеи подготовили специальные программы, выставки и экскурсии. Например, в Музее космонавтики на ВДНХ пройдет выставка "Первый" про великого космонавта. Способ второй. Романтичный — обсерватории, планетарии

Описание Телескоп-рефрактор "Цейс 300" в обсерватории Московского планетария © Станислав Красильников/ТАСС

Самый известный планетарий — Московский. Лучшее время для посещения музея, на наш взгляд, — лето, когда работает астроплощадка "Парк неба" (обычно с мая по сентябрь). В Большой обсерватории установлен 30-сантиметровый рефрактор: он позволяет при ясной погоде увидеть Солнце, Луну, планеты земной группы, туманности и далекие галактики. В планетарии устраивают массовые наблюдения за небом, на которые выстраивается огромная очередь. Зимой можно посетить Большой звездный зал, в котором чувствуешь себя чуть ближе к звездам благодаря проекции. В этом же зале проходят иммерсивные концерты. Еще планетарий предлагает экскурсию для двоих. Способ третий. Разговорный — встреча с космонавтом

Описание Член основного экипажа МКС 55/56 космонавт Роскосмоса Олег Артемьев в Музее космонавтики, Москва © Артем Геодакян/ТАСС

Для тех, кто хочет услышать о космосе из первых уст и задать вопросы, проводятся встречи и лекции с настоящими космонавтами. Их можно найти в разных местах. Например, Музей космонавтики предлагает экскурсию с космонавтом, а в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ возобновились встречи с героями космоса (причем они бесплатные, в отличие от музея), также побывать на такой встрече можно в Звездном городке. Способ четвертый. Экстремальный — побывать в невесомости

Описание Самолет-лаборатория Ил-76 МДК "Космос" на аэродроме "Раменское" в Жуковском © Марина Лысцева/ТАСС

Каково это — быть в открытом космосе? Если позволяет здоровье, то вам открыты двери к ощущениям, максимально приближенным к тому, что испытывают настоящие космонавты. А именно — нулевую гравитацию можно ощутить, отправившись в полет на самолете Ил-76 МДК. Это полноценная летающая лаборатория, которую используют реальные космонавты для своей подготовки. Так, состояние кратковременной невесомости достигается за счет особой техники пилотирования — полета по параболе Кеплера. Сначала самолет разгоняется до максимальной горизонтальной скорости на высоте 6000 м, далее под углом 45–50° набирает высоту в 9000 м, делает горку, входя в кратковременную невесомость и снова пикирует до 6000 м. Невесомость ощущается примерно 30 секунд. Правда, это подороже всех других способов в нашей подборке. Получение такого опыта обойдется примерно в 280 тыс. рублей. Менее экстремальный (и более дешевый) способ почувствовать себя космонавтом — аэротруба. Воздушный поток подхватывает человека и подвешивает в воздухе, во время которого нужно балансировать, будто ты в невесомости. Так можно парить до 10 минут. База Центра подготовки космонавтов предлагает менее оторванные от земли развлечения: например, желающие могут пройти медицинский осмотр, потренироваться на вестибулярных тренажерах, повращаться в центрифуге, примерить скафандр. Способ пятый. Наблюдательный — увидеть запуски с Байконура

Описание Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз ТМА-18М" на стартовую площадку космодрома "Байконур" © Сергей Савостьянов/ТАСС

Экскурсии на Байконур предлагают разные организации, например, в Звездном городке. Можно отправиться в такой тур с помощью частной космической компании "Просто космос". Стоимость поезки, где вы увидите запуск ракеты, обойдется от 75 тыс. рублей. Можно увидеть, как непилотируемые запуски ("Прогресса"), так и пилотируемые ("Союза"). Обычно в такие туры входит проживание, спецпропуска, услуги гида и трансферы. В общем, полноценное приключение в отпуске. Способ шестой. Для самых здоровых и богатых — космический туризм Что если вы полностью здоровы, прошли успешно подготовку и есть лишние миллионы? Тогда вас ничего не останавливает, чтобы по-настоящему отправиться в открытый космос. Space Adventures — первая в мире компания, которая смогла договориться с госкорпорациями и космическими агентствами о выводе в космос обычных людей, запустив таким образом космический туризм. За несколько лет существования компания организовала восемь полетов на МКС (всего семь человек — IT-предприниматель Чарльз Симони отправлялся два раза). Такое 10-дневное путешествие обойдется в $55 млн. В планах — организация полетов к Луне.

Описание Чарльз Симони возле спускаемого аппарата "Союз ТМА-14", который доставил его на Международную космическую станцию во время его второго полета в космос © AP Photo/Ted S. Warren