Экскурсия в музее с космонавтом, тур на Байконур. Шесть способов стать ближе к космосу

Способ первый. Самый простой — музеи, выставки
Наиболее известные музеи, посвященные космосу, — это Музей космонавтики на ВДНХ в Москве, Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге, Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко в Санкт-Петербурге, Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой в Ярославле. Прикоснуться к космической теме можно не только в больших городах, важные места разбросаны по всей стране. Хотите узнать больше о жизни Гагарина? Есть Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина в одноименном городе — Гагарине, что в Смоленской области. Хочется больше интерактива? Московский "Экспериментаниум" предлагает в разделе "Космос" увидеть, какой на самом деле формы Земля или что произойдет с человеком, падающим в черную дыру. Музей Центра подготовки космонавтов им. Гагарина в Звездном городке раскроет посетителям тонкости одной из самых желанных профессий. Причем можно даже никуда не ехать: многие музеи предлагают виртуальные выставки, которые можно посетить, не выходя из дома.
В честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос многие музеи подготовили специальные программы, выставки и экскурсии. Например, в Музее космонавтики на ВДНХ пройдет выставка "Первый" про великого космонавта.
Способ второй. Романтичный — обсерватории, планетарии
Самый известный планетарий — Московский. Лучшее время для посещения музея, на наш взгляд, — лето, когда работает астроплощадка "Парк неба" (обычно с мая по сентябрь). В Большой обсерватории установлен 30-сантиметровый рефрактор: он позволяет при ясной погоде увидеть Солнце, Луну, планеты земной группы, туманности и далекие галактики. В планетарии устраивают массовые наблюдения за небом, на которые выстраивается огромная очередь. Зимой можно посетить Большой звездный зал, в котором чувствуешь себя чуть ближе к звездам благодаря проекции. В этом же зале проходят иммерсивные концерты. Еще планетарий предлагает экскурсию для двоих.
Способ третий. Разговорный — встреча с космонавтом
Для тех, кто хочет услышать о космосе из первых уст и задать вопросы, проводятся встречи и лекции с настоящими космонавтами. Их можно найти в разных местах. Например, Музей космонавтики предлагает экскурсию с космонавтом, а в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ возобновились встречи с героями космоса (причем они бесплатные, в отличие от музея), также побывать на такой встрече можно в Звездном городке.
Способ четвертый. Экстремальный — побывать в невесомости
Каково это — быть в открытом космосе? Если позволяет здоровье, то вам открыты двери к ощущениям, максимально приближенным к тому, что испытывают настоящие космонавты. А именно — нулевую гравитацию можно ощутить, отправившись в полет на самолете Ил-76 МДК. Это полноценная летающая лаборатория, которую используют реальные космонавты для своей подготовки. Так, состояние кратковременной невесомости достигается за счет особой техники пилотирования — полета по параболе Кеплера. Сначала самолет разгоняется до максимальной горизонтальной скорости на высоте 6000 м, далее под углом 45–50° набирает высоту в 9000 м, делает горку, входя в кратковременную невесомость и снова пикирует до 6000 м. Невесомость ощущается примерно 30 секунд. Правда, это подороже всех других способов в нашей подборке. Получение такого опыта обойдется примерно в 280 тыс. рублей.
Менее экстремальный (и более дешевый) способ почувствовать себя космонавтом — аэротруба. Воздушный поток подхватывает человека и подвешивает в воздухе, во время которого нужно балансировать, будто ты в невесомости. Так можно парить до 10 минут.
База Центра подготовки космонавтов предлагает менее оторванные от земли развлечения: например, желающие могут пройти медицинский осмотр, потренироваться на вестибулярных тренажерах, повращаться в центрифуге, примерить скафандр.
Способ пятый. Наблюдательный — увидеть запуски с Байконура
Экскурсии на Байконур предлагают разные организации, например, в Звездном городке. Можно отправиться в такой тур с помощью частной космической компании "Просто космос". Стоимость поезки, где вы увидите запуск ракеты, обойдется от 75 тыс. рублей. Можно увидеть, как непилотируемые запуски ("Прогресса"), так и пилотируемые ("Союза"). Обычно в такие туры входит проживание, спецпропуска, услуги гида и трансферы. В общем, полноценное приключение в отпуске.
Способ шестой. Для самых здоровых и богатых — космический туризм
Что если вы полностью здоровы, прошли успешно подготовку и есть лишние миллионы? Тогда вас ничего не останавливает, чтобы по-настоящему отправиться в открытый космос. Space Adventures — первая в мире компания, которая смогла договориться с госкорпорациями и космическими агентствами о выводе в космос обычных людей, запустив таким образом космический туризм. За несколько лет существования компания организовала восемь полетов на МКС (всего семь человек — IT-предприниматель Чарльз Симони отправлялся два раза). Такое 10-дневное путешествие обойдется в $55 млн. В планах — организация полетов к Луне.
В России космические туры хочет реализовать "Просто космос": первый собственный турист компании должен отправиться в 2023 году. Цена такого путешествия составит примерно от $40 млн до $50 млн. Еще в России была частная компания "КосмоКурс", планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма, но буквально на днях объявившая о своем закрытии.
Сейчас почти все музеи, выставочные центры и прочие организации, предлагающие перечисленные развлечения, продают билеты онлайн. Действуют ограничения, связанные с коронавирусом. Доступность программ и подробную информацию уточняйте на сайтах или по телефонам организаций.
Ирина Ли