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В Перми начали тестирование московской билетной системы "Тройка"

Она заработала на двух межмуниципальных маршрутах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Карта "Тройка" в рамках пилотного проекта заработала на двух межмуниципальных маршрутах в Перми. Если испытания пройдут успешно, транспортная карта заработает по всему городу и области, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы объединяем регионы, и Пермь стала частью единой билетной системы. Там, где карта "Тройка" уже работает, видны положительные эффекты: для пассажиров это, прежде всего, удобный и выгодный способ оплаты проезда, а для региона - развитие безналичной оплаты в транспорте, повышение прозрачности системы и рост учета доходов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

30 декабря сообщалось, что московскую билетную систему карт "Тройка" начнут тестировать в общественном транспорте Пермского края. Соглашение о запуске столичной билетной системы подписано между Пермским краем и "СберТройкой" - это совместное предприятие Сбербанка, правительств Москвы и Подмосковья.

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