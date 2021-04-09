В Минздраве заверили, что трудотерапия для наркозависимых будет исключительно добровольной

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Привлечение пациентов с наркоманией к труду в качестве социальной реабилитации будет осуществляться исключительно с согласия пациента с учетом состояния его здоровья, интересов и пожеланий, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Минздрав России разработал проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией", которым регулируются вопросы трудотерапии для реабилитации наркозависимых людей. В частности, документом предполагается привлечение пациентов к трудотерапии в лечебно-производственных мастерских медицинских организаций, а также в иных организациях, выразивших согласие.

"Несмотря на то, что в законодательстве существует понятие "социальная реабилитация" применительно к наркозависимым, ее содержание до настоящего времени оставалось не до конца урегулированным. Так, не были определены ответственные за нее федеральные органы власти, единый порядок, который бы обеспечивал преемственность по отношению к оказываемой пациенту помощи и т. д. При этом крайне важно, чтобы больной имел возможность в рамках социальной реабилитации постепенно возвращаться к полезным навыкам, которые в данном случае для него имеют не только социальный, но и лечебный эффект", - пояснил Салагай.

Замглавы Минздрава особо отметил, что "привлечение больных наркоманией к труду осуществляется с их согласия, с учетом состояния здоровья, интересов и пожеланий, ни о каком недобровольном труде не может быть и речи".

Согласно законопроекту, социальная реабилитация включает разъяснение существующих возможностей получения профессиональной помощи, в том числе социальной и правовой, оказание социально-психологических, педагогических услуг, помощь в восстановлении утраченных документов и социально полезных связей, оказание услуг по социальной и трудовой реинтеграции, привлечение к труду. Более того, привлечение к труду в рамках данного законопроекта предусматривает возможность выплаты пациенту, участвующему в производительном труде, вознаграждения в соответствии с объемом выполненной работы.

В настоящее время в целом число пациентов с наркологическими расстройствами в России снижается, отметил Салагай. Согласно данным статистики, общее число зарегистрированных в наркологической службе Российской Федерации пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, с 2010 года снизилось на 30% и в 2020 году составило 381,5 тыс. человек.

Системное регулирование

Законопроект вносит ряд поправок в так называемые "полицейские" законы "О наркотических средствах и психотропных веществах" и "Об основах системы профилактики правонарушений". Отвечая на вопрос, почему изменения вносятся именно в данные документы, а не, например, в "медицинский" закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", Салагай пояснил, что вопросы об оказании медицинской помощи и социальной реабилитации пациентов с наркоманией в настоящее время регулируются именно первыми документами. "Внесение изменений в данные законы в данном случае не предполагает никаких полицейских мер, а носит исключительно социальный характер. Это вопрос юридической техники", - сказал представитель Минздрава.

При этом он отметил, что применительно к лицам, страдающим психическими расстройствами, создание института социальной реабилитации также крайне необходимо, и соответствующая работа министерством здравоохранения в настоящее время ведется. "Особенно важно, что проект закрепляет полномочия по установлению единого порядка поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальный реабилитации. Такой документ исключит существование каких-либо разрывов в преемственности в помощи для данной категории граждан", - добавил он.

Замминистра также не исключил, что подобный метод социальной реабилитации целесообразен и для алкозависимых пациентов.