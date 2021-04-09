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Пандемия COVID-19

Президент Австрии получил первую дозу вакцины от коронавируса

Александер Ван дер Беллен сообщил, что чувствует себя хорошо

ВЕНА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу привился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я получил первую дозу вакцины [от коронавируса] в городе Вена. Это был всего лишь небольшой укол - и все", - написал австрийский президент. При этом он добавил, что чувствует себя хорошо. Вместе с тем, по его словам, иммунизация обеспечивает безопасность.

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"Я надеюсь, что вскоре вакцины будет достаточно, чтобы любой желающий мог сделать прививку", - подчеркнул Ван дер Беллен и заметил, что вакцинация является важным фактором для возвращения к нормальной жизни.

Не уточняется, однако, каким именно препаратом был привит президент Австрии.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее используются препарат, разработанный консорциумом американской компании Pfizer и германской BioNTech, а также вакцины производства американской фирмы Moderna и британско-шведской AstraZeneca. В конце марта Ведомство федерального канцлера Австрии сообщило, что Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, поставки могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерПандемия COVID-19
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