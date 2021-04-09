В Москве более 350 человек стали слушателями лекции Вассермана ко Дню космонавтики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Лекция Анатолия Вассермана ко Дню космонавтики в Московском государственном университете технологий и управления (МГУТУ) им. Разумовского собрала в пятницу более 350 человек.

"Вспомнилось, как я в то утро бежал по двору, задрав голову, и кричал так, что было слышно на кухне нашей квартиры на третьем этаже: "Человек в космосе!". Это был совершенно непередаваемый восторг. По всей стране люди высыпали на улицы. И шли по улицам с такими восторженными лицами, какие, наверное, были разве что в День Победы", - рассказал Вассерман аудитории в 360 человек, уточнив, что на тот момент ему исполнилось девять лет.

Он отметил, что видит будущее российской науки в развитии сложных высокотехнологичных производств, которые должны стать ее экономической основой. Кроме того, по его мнению, еще одним существенным фактором является поддержка студентов, в том числе за счет увеличения стипендий до уровня прожиточного минимума.

"Учимся мы, конечно, не ради стипендии, а ради себя самих. Но стипендия должна давать саму возможность учиться, и она должна быть не ниже прожиточного минимума - а сейчас он где-то в районе 15 тыс. рублей. Если она будет меньше, то это отразится на условиях обучения", - сказал Вассерман.

По его словам, в первую очередь стипендии стоит повысить для наиболее востребованных в ближайшем будущем профессий, например, для тех, которые связаны с точными и техническими науками, с технологиями производства.