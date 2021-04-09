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Защита обжаловала аресты участников акции возле колонии, где находится Навальный

Ранее суд назначил пятерым активистам от 8 до 10 суток административного ареста

ВЛАДИМИР, 9 апреля. /ТАСС/. Адвокаты участников несогласованной акции 6 апреля у исправительной колонии № 2 в Покрове обжаловали решения суда об административных арестах. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Кузнецов.

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"Направили почтовым отправлением через Петушинский районный суд Владимирской области апелляционные жалобы во Владимирский областной суд. Я отправил [жалобы] на решения по Артему Борискину и Валерии Меркуловой, коллеги - по Александру Генералову, Ксении Пахомовой и Кристине Рамирес", - сказал он.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Петушинский районный суд назначил одной участнице 10 суток ареста, троим участникам несогласованной акции - по восемь суток, еще один активист получил девять суток административного ареста. Рассмотрения дела главы "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой, которой вменяется статья КоАП об организации массовой акции, отложили до 12 апреля.

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