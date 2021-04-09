Платформа "Россия - страна возможностей" заключила соглашения с 35 отечественными вузами

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО), президентская платформа "Россия - страна возможностей" подписала соглашения о сотрудничестве с 35 ведущими российскими вузами. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе АНО.

"Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это - лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал", - сказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров, слова которого привели в пресс-службе.

Комиссаров уточнил, что подписание документов состоялось на всероссийском проектном семинаре "На одной волне с университетами", который проходит 9 и 10 апреля в Сочи. "В проектном семинаре участвуют 175 вузов, и это немаловажно, потому что и у них, и у платформы "Россия - страна возможностей" общая цель - мы заинтересованы в том, чтобы наша студенческая аудитория, молодежь могла получить максимальную пользу от обучения и найти свое место в жизни", - отметил Комиссаров.

Он уточнил, что соглашения о сотрудничестве позволят, в частности, настроить единый подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов президентской платформы в российских вузах. Кроме того, соглашения помогут обеспечить поддержку карьерного сопровождения участников конкурсов и проектов, а также создать и укрепить социальные лифты для талантливых и перспективных участников конкурсов и проектов АНО.

На проектном семинаре в течение двух дней представители российских вузов будут обсуждать совместную работу с АНО по повышению эффективности и новым формам выявления и поддержки талантов, а также развитию социальных лифтов для молодых участников проектов платформы. Этому поспособствует и запуск проекта по созданию "Центров компетенций" на базе российских университетов.

До конца текущего года планируется открыть не менее 20 таких центров. В них студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный "маршрут" образовательной траектории, который будет разработан совместно с вузами. По итогу прохождения таких программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями.