В России стартовал "Цифровой диктант - 2021"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Акция "Цифровой диктант - 2021", которая призвана проверить знания информационных технологий, стартовала в России в пятницу.

"Цифровой диктант - 2021", организаторами которого являются РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), Microsoft и ОНФ, пройдет с 9 по 24 апреля в онлайн-формате. Акция проводится уже третий год, в этот раз ее поддержали "Университет 20.35" и "Кадры для цифровой экономики". Инициатива является самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России", - говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Отмечается, что в этом году был разработан новый интерактивный формат тестирования для детей 7-13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет. Также на сайте проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности и представлены различные программы и курсы повышения цифровой грамотности в различных форматах.

"Технологии и сервисы меняются ежегодно, поэтому важно не прекращать улучшать свои компетенции. Библиотека материалов по цифровой грамотности "Хочу все знать" и постоянно пополняющаяся "Карта цифровых возможностей" помогут освежить эти знания", - сказал руководитель проекта Сергей Гребенников, слова которого приводит пресс-служба проекта.

В этой связи сопредседатель центрального штаба ОНФ, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что "Цифровой диктант" становится инструментом повышения цифровой культуры, укрепления знаний и навыков, которые необходимы людям для комфортной жизни. "Касается это не только решения многочисленных бытовых нужд, к примеру, покупки различных товаров онлайн, но и образования, занятости, получения государственных или муниципальных услуг", - приводятся его слова в сообщении.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов выразил надежду, что в "нынешнем "Цифровом диктанте" примут участие полмиллиона человек". "Мы максимально стараемся, чтобы в каждом из 85 субъектов были возможности его проведения на онлайн и офлайн площадках. В этом году участвуют все регионы", - сообщил он.

"Цифровой диктант"

В 2020 году акция "Цифровой диктант" стала самой масштабной инициативой по проверке знаний в сфере информационных технологий в РФ. В ней приняли участие 330 148 человек (в 2019 году - 39 398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 году - 7,15 балла). Акция дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, сформировать личную траекторию развития недостающих знаний и навыков.