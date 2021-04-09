Минздрав анализирует информацию о возможном дефиците лекарств от гемофилии в регионах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минздрав России получил обращение Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов "Всероссийское общество гемофилии" (ВОГ) о риске дефицита лекарств для терапии гемофилии в регионах РФ, на данный момент информация анализируется, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

Ранее издание РБК со ссылкой на экспертов общественного объединения сообщило, что пациенты с гемофилией к лету могут остаться без необходимых лекарств. Абсолютный дефицит препаратов для терапии гемофилии возможен в нескольких регионах, в других запас будет лишь на несколько месяцев, отмечают эксперты.

"В своих обращениях ВОГ в том числе приводит данные о количестве лиц, больных гемофилией, остатках и потребности в указанных лекарственных препаратах (без учета дозировок) в субъектах РФ. Представленная информация в настоящее время анализируется", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Минздрав совместно с Федеральным центром планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) осуществляют закупки препаратов для лечения гемофилии, исходя из расчетной потребности, на основе персонифицированных сведений пациентов, содержащихся в федеральном регистре. "Объем уже произведенных закупок по указанным в обращении препаратам в текущем году составил свыше 15 млрд рублей. Следует отметить, что закупка лекарственных препаратов для больных гемофилией проведена по всем МНН (международным непатентованным наименованиям), причем, по ряду лекарственных препаратов - в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

"Вопрос лекарственного обеспечения льготных категорий граждан являются одним из приоритетных для Минздрава России. Министерство совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и общественными организациями на постоянной основе контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением, а в случае возникновения проблем, принимает необходимые для их решения меры. Кроме того, совместно с ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России в плановом режиме ведется работа по перераспределению лекарственных препаратов", - говорится в сообщении министерства.