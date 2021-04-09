Швейцария сообщила о 55 умерших после прививок от коронавируса

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic изучило 577 уведомлений о "предположительно нежелательных последствиях" после прививок в Швейцарии от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech и 580 подобных уведомлений, касающихся вакцинации препаратом компании Moderna. Всего было зарегистрировано 55 летальных исходов после иммунизации, говорится в сообщении этого агентства, опубликованном в пятницу на сайте правительства Швейцарии.

"В 55 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных по прошествии более или менее длительного времени [после прививок]", - констатировали в Swissmedic. В ведомстве отметили, что по состоянию на 6 апреля были изучены 1 174 уведомления о "предположительно нежелательных последствиях вакцинации против COVID-19 в Швейцарии, при этом 577 касались вакцины Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech, а 580 - вакцины Moderna". В 17 уведомлениях отсутствовали данные о том, какая вакцина применялась. К серьезным специалисты отнесли 396 сообщений о нежелательных последствиях прививок. Речь шла, в частности, о повышении температуры (56 уведомлений), затрудненном дыхании (31), головной боли или мигрени (28), тошноте (20), повышении давления (19) и анафилактических реакциях (12).

В отношении 55 летальных исходов в Swissmedic пояснили, что средний возраст умерших составляет 84 года и в большинстве случаев эти люди имели серьезные проблемы со здоровьем. Эксперты считают, что их смерть стала следствием имевшихся у них заболеваний. "Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти является вакцина", - говорится в сообщении агентства.

В Швейцарии, переживающей очередную волну эпидемии, по состоянию на 9 апреля были зарегистрированы 617 543 случая заболевания, умерли 9 804 пациента. После пиковых значений 4 и 5 ноября прошлого года, когда за один день фиксировалось более 10 тыс. заражений, заболеваемость упала к середине февраля до чуть более тысячи случаев в день. Однако в последние недели наблюдается рост числа заразившихся. За последние сутки были выявлены 2 519 инфицированных, умерли 12 человек.

С 23 декабря прошлого года в стране проводится иммунизация населения. Разрешено применение трех вакцин: консорциума Pfizer и BioNTech, Moderna и Janssen. На настоящий момент сделано около 1,7 млн прививок. При этом более 645 тыс. человек получили две необходимые дозы вакцины.