"Тотальный диктант" пройдет 10 апреля в 60 странах

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет в 60 странах 10 апреля, сообщили организаторы акции.

"Всемирный образовательный проект "Тотальный диктант" охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Самой южной точкой традиционно станет Антарктика, где к акции присоединятся станции "Восток" и "Мирный", а северной - плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке", - говорится в сообщении.

В день акции будут работать 1 100 площадок по всему миру, указывается на сайте проекта. На территории России диктант напишут в 708 населенных пунктах, а за рубежом к проекту присоединятся 200 городов из 59 стран. В России диктант напишут во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Также 10 апреля пройдет 17-часовой онлайн-марафон, в рамках которого можно послушать лекции экспертов в области лингвистики и литературы.

Онлайн и офлайн

В странах с продолжающимся режимом самоизоляции акция пройдет преимущественно c использованием платформы Zoom. Такой формат проведения выбран в Эстонии, Польше, Франции, Китае, Канаде, Индии, Японии, Казахстане, Чехии, Испании, Германии и др.

Возможность поучаствовать в акции очно есть у жителей Мьянмы, Малайзии, Турции, Израиля, Австралии и ряда других стран. Впервые в этом году акция пройдет на острове Бали. В городе Эль Коко (Коста-Рика) у участников будет возможность написать диктант на пляже.

Главной площадкой проекта в России в 2021 году стал Дом дружбы народов в Якутске - столице акции этого года. Там текст 10 апреля прочитает его автор - писатель Дмитрий Глуховский.

"Текст диктанта в этому году, мне кажется, никого не оставит равнодушным. Он рассказывает о нескольких поколениях одной семьи, поднимает темы отношений, преемственности поколений, ценности человеческой жизни в принципе. Каждый раз, когда мы читали текст диктанта, он трогал команду до слез, Дмитрий Глуховский написал очень личную историю, и она становится личной для каждого, кто с ней знакомится", - заявила ТАСС руководитель проекта Ольга Ребковец.

По ее словам, пандемия стала серьезным испытанием для проекта. "Многие перебравшиеся в онлайн участники ждут возвращения "живых" площадок акции, но пандемия подарила и новые форматы, главным из которых стал онлайн-марафон. 10 апреля на сайте диктанта в течение 17 часов мы будем говорить о языке", - сказала Ребковец.

Акция впервые пройдет сразу на двух языках в этом году - на английском и русском. Английскую версию диктанта написал Глуховский.

Кто продиктует

Ожидается, что продиктуют текст в этом году глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, телеведущий Владимир Познер, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, писательница Гузель Яхина, кинокритик Антон Долин, телеведущий Валдис Пельш, литературный критик Галина Юзефович, певица Валерия, публицист Анатолий Вассерман и др.

В штаб-квартире "Яндекса" в Москве текст можно написать под диктовку генерального директора компании Елены Буниной. Площадку для благотворительной отрасли организовал фонд Тимченко, который на своей территории соберет коллег и партнеров. Текст продиктует генеральный директор фонда Мария Морозова.

Площадку также организует Фонд президентских грантов, поддерживающий проект несколько лет, директор фонда Илья Чукалин прочитает текст сотрудникам фонда. Офис ГК "Регион" станет площадкой для бизнеса, где под диктовку актера Сергея Безрукова текст напишут топ-менеджеры крупных компаний.

Также к акции присоединились 798 учреждений системы ФСИН, диктант напишут почти 16 тыс. человек.

Тест Trud

Специальный тест Trud для тех, кто изучает русский язык как иностранный, состоится 10 апреля в 152 городах 46 стран.

Тест разрабатывается каждый год на основе текста диктанта. Десять заданий составлены специально для тех, кто изучает русский как иностранный и знает язык на уровне от А2 до С1 по общеевропейской системе. По аналогии с диктантом у теста существует четыре варианта для разных часовых зон.

Создание теста курируют эксперты по русскому как иностранному под руководством члена филологического совета диктанта, директора центра русского языка и культуры Дальневосточного федерального университета Ирины Череповской.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В прошлом году акция, которая из-за пандемии была перенесена с апреля на октябрь, охватила свыше 270 тыс. человек.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.