Жители Амурской области пожаловались на запах дыма от пожаров в Китае

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Запах дыма от пожаров в Китае почувствовали жители Амурской области утром в субботу. В лесах региона тоже есть несколько возгораний, но на задымление они не влияют, сообщает пресс-служба областного министерства лесного хозяйства.

"Жители Амурской области почувствовали дым. Сотрудники региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы рассказали, что информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на территории Китая зафиксировала более 1 000 термоточек. Дым от них в Благовещенск и другие населенные пункты, находящиеся на границе с КНР, принес южный ветер", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на утро субботы в регионе зарегистрировано 13 термических аномалий, которые на задымление не влияют. Одна из них действует в Архаринском районе в 15 км от села Могилевка, в котором проживают около 70 человек, угрозы населенному пункту нет. На тушении работают 22 парашютиста и десантника Амурской авиабазы, задействовано три единицы техники. Предполагаемая причина - человеческий фактор.

"Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 95 человек Амурской авиабазы, 312 человек лесной охраны, 58 человек федерального резерва и 262 единиц техники", - отметили в ведомстве.

Амурская область входит в число регионов России, которые каждый год страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.