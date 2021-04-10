В Москве выпустили специальные карты "Тройка" к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Музей космонавтики совместно с московским метро выпустил специальный тираж тематических транспортных карт "Тройка", посвященных 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе музея.

"Карты "Тройка" в уникальном дизайне выпустили к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Инициатором выпуска лимитированных карт "Тройка" стал Музей космонавтики в Москве. Всего в продажу поступило 10 тыс. экземпляров таких карт", - рассказал собеседник агентства.

Приобрести такую "Тройку" можно на кольцевых и центральных станциях, в кассах Московского метрополитена. В основу карты "Тройка" легла концепция и дизайн выставки "Первый", которая откроется в Музее космонавтики в Москве 13 апреля. Выставка станет центральным выставочным проектом в год 60-летия полета Юрия Гагарина и продлится до 12 сентября.

"В оформлении и выставки "Первый", и юбилейной карты "Тройка" мы постарались переосмыслить чувства, которые испытали люди, узнав о первом полете в космос. Это было ощущение начала новой, еще неизведанной, таинственной, но яркой и фантастической эры" - отметили в пресс-службе московского Музея космонавтики.