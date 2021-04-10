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Расследование крушения Ту-154М под Смоленском

В Польше проходят памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины катастрофы под Смоленском

Из-за коронавируса мероприятия проходят в ограниченном масштабе с соблюдением санитарных мер безопасности

ВАРШАВА, 10 апреля. /ТАСС/. Жители Польши вспоминают в субботу жертв авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М, которая произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. Из-за эпидемии нового коронавируса памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины трагедии проходят в ограниченном масштабе с соблюдением санитарных мер безопасности.

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Во многих городах ровно в 08:41 по местному времени (09:41 мск) - в момент столкновения самолета с землей 11 лет назад - началась минута молчания.

В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, установлены металлические ограждения. Площадь оцеплена полицией, доступ на ее территорию закрыт. Как передает корреспондент ТАСС, официальные лица возлагают здесь цветы и зажигают свечи.

Одним из первых память погибших почтил утром Ярослав Качиньский - брат погибшего в крушении польского лидера и председатель правящей в Польше партии "Закон и справедливость". Вместе с представителями правительства и парламента он принял участие в утреннем богослужении, после чего состоялись памятные церемонии у Президентского дворца и памятников на площади Пилсудского.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кракове - в Королевском замке Вавель, где похоронены Лех и Мария Качиньские.

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ПольшаРасследование крушения Ту-154М под Смоленском
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