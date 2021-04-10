Польские дипломаты возложили венки на месте крушения самолета Ту-154М под Смоленском

СМОЛЕНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Польская делегация посетила в субботу утром памятный знак на месте крушения самолета Ту-154М в Смоленской области, при котором погиб польский президент Лех Качиньский, и возложила венки, почтив память 96 жертв авиакатастрофы 2010 года, передает корреспондент ТАСС.

"Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории. Это свидетельство, что помним о каждом человеке, который погиб в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", - открыл церемонию посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский.

Вместе с супругой и дочерью он зажег свечи, возложил венки и почтил память жертв. Участие в церемонии также приняли первый заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов, а также члены Консульского агентства Польши в Смоленске, в частности Анджей Ходкевич, и представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в РФ.

"Возвращаясь в это место, мы подтверждаем, что их смерть не будет забыта, а память о каждом из них будет достойно почтена", - добавил Краевский.