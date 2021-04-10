Член СПЧ заявила, что изъятым у жительницы Махачкалы детям нужна помощь психолога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Детям жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, которых пока так и не передали женщине в рамках исполнения решения Верховного суда Дагестана, необходима психологическая помощь. Доступа к ним нет, сообщила ТАСС член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, заместитель главного редактора журнала "Русский Репортер" Марина Ахмедова.

"Детям нужна помощь психолога, но поскольку к ним нет доступа, то эту помощь невозможно оказать. Пока, конечно, их убедили, что мать им не нужна, мать плохая и они попали под влияние взрослого общества. Я знаю, что Нина прорвалась к ним в дом родителей бывшего мужа, и дети отказались с ней идти", - сказала собеседница агентства.

Ситуация с Ниной Церетиловой находится на контроле главы СПЧ Валерия Фадеева

Верховный суд Дагестана 25 марта удовлетворил исковое требование Церетиловой об определении места жительства детей с ней. Кроме того, суд принял отказ Церетиловой от иска к бывшему супругу в части определения порядка общения отца с детьми. По словам детского омбудсмена по Дагестану Марины Ежовой, мужчина решил забрать детей после того, как бывшая жена потребовала у него выплаты алиментов. Врио главы республики Сергей Меликов попросил подключиться к ситуации республиканского министра внутренних дел Абдурашида Магомедова для законного исполнения решения суда.