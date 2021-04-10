На Рижском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются поезда

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Несколько поездов следуют с задержкой на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам в пути задержаны некоторые пригородные поезда Рижского направления и МЦД-2 в сторону Подольска", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что железнодорожники принимают все меры по сокращению опоздания электричек.

В Telеgram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвали пассажиров следить за объявлениями. Также там уточнили, что задержка произошла из-за незапланированной остановки состава на станции "Аникеевка".