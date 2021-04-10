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Пандемия COVID-19

СМИ: центр по вакцинации препаратом J&J в Джорджии приостановил работу из-за осложнений

У восьми человек, которым сделали прививки, позднее зафиксировали побочные эффекты

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Власти штата Джорджия приостановили работу одного из центров по вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson, поскольку у восьми человек, которым сделали прививки, позднее были зафиксированы побочные эффекты. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS.

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В числе побочных эффектов, о которых идет речь, обмороки, тошнота и головокружение. Подобные случаи наблюдались также в штатах Айова, Колорадо и Северная Каролина. В последних двух также ранее на время закрыли некоторые центры по вакцинации указанным препаратом.

Представители федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что осведомлены о сообщениях о возникновении побочных эффектов. Они отметили, что не рекомендуют приостанавливать вакцинацию.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

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СШАПандемия COVID-19
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