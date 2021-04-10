Эксперт: программа развития Северной Осетии призвана снизить безработицу и развить туризм

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апреля. /ТАСС/. Включение Республики Северная Осетия в число регионов с индивидуальной комплексной программой социально-экономического развития, предложенное врио главы региона Сергеем Меняйло, позволит снизить безработицу и развивать туризм в субъекте. Такое мнение высказала ТАСС председатель общественной палаты республики Нина Чиплакова.

"Импонирует предложение нового врио главы республики о разработке индивидуальной комплексной программы социально-экономического развития Северной Осетии. Это реальный путь развития экономики, в том числе ее туристической составляющей, позволяющий создать новые рабочие места, повысить благосостояние ее жителей, обеспечить трудовую занятость молодежи, словом, предстоит огромный фронт работы", - сказала она.

По ее мнению, врио главы Северной Осетии предстоит серьезная многоплановая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию республики и консолидации гражданского общества. Чиплакова подчеркнула, что Меняйло, будучи управленцем высокого ранга со значительным опытом работы на федеральном уровне, придаст новый импульс развитию региона.

В пятницу президент РФ принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Сергей Меняйло, занимавший пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе. Меняйло во время разговора с главой государства попросил включить республику в число регионов с индивидуальной комплексной программой социально-экономического развития. По его словам, реализация в республике комплексной программы и национальных проектов даст возможность решить поставленные перед регионом задачи.