{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе создадут совет благотворительных организаций республик Северного Кавказа

Совет позволит наладить общую координацию и взаимодействие социально ориентированных объединений региона в вопросах оказания помощи гражданам, считают представители благотворительных организаций

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 апреля. /ТАСС/. Координационный совет благотворительных организаций республик Северного Кавказа создадут во Владикавказе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам совещания с представителями благотворительных организаций республик Северного Кавказа под председательством вице-премьера правительства республики Ахсарбека Фадзаева.

Координационный совет создается для дальнейшего взаимодействия на межрегиональном уровне с целью обеспечения больных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. По мнению представителей благотворительных организаций, совет позволит наладить общую координацию и взаимодействие социально ориентированных организаций региона в вопросах оказания помощи гражданам.

"Я полностью поддерживаю данную инициативу. Вы занимаетесь большим благим делом. Благотворительность - это движение души. А без духовности человек не может жить. Необходимо начать работу по разработке регламента координационного совета", - сказал Фадзаев.

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов в свою очередь отметил, что "Кавказ един, и такое взаимодействие позволит более эффективно решать вопросы оказания помощи людям в регионе".

Теги
РоссияСеверная Осетия
Пандемия COVID-19
Посол РФ: Москва рассчитывает на деполитизированный подход Парижа к вакцине "Спутник V"
Как отметил Алексей Мешков, "во Франции с особым вниманием следят за российской работой по созданию вакцин против коронавирусной инфекции"
Читать полностью