Во Владикавказе создадут совет благотворительных организаций республик Северного Кавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 апреля. /ТАСС/. Координационный совет благотворительных организаций республик Северного Кавказа создадут во Владикавказе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам совещания с представителями благотворительных организаций республик Северного Кавказа под председательством вице-премьера правительства республики Ахсарбека Фадзаева.

Координационный совет создается для дальнейшего взаимодействия на межрегиональном уровне с целью обеспечения больных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. По мнению представителей благотворительных организаций, совет позволит наладить общую координацию и взаимодействие социально ориентированных организаций региона в вопросах оказания помощи гражданам.

"Я полностью поддерживаю данную инициативу. Вы занимаетесь большим благим делом. Благотворительность - это движение души. А без духовности человек не может жить. Необходимо начать работу по разработке регламента координационного совета", - сказал Фадзаев.

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов в свою очередь отметил, что "Кавказ един, и такое взаимодействие позволит более эффективно решать вопросы оказания помощи людям в регионе".