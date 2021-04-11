В Белоруссии вспоминают жертв теракта в минском метро

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Почетный караул из числа работников Минского метрополитена выставлен в воскресенье у знака "Река жизни" в память о погибших в результате теракта в метро на станции "Октябрьская", произошедшего 10 лет назад. Рядом установлены большие вазы для цветов, которые несут к памятному знаку жители белорусской столицы, передает корреспондент ТАСС.

Почтить память 15 погибших пришли представители трудового коллектива Минского метрополитена, которые одними из первых приступили к спасению людей после взрыва в подземке. "Работники метро скорбят, вспоминая всех жертв теракта. Горькая память об этой трагедии навсегда останется незаживающей раной на сердце Беларуси", - отмечается в сообщении администрации метрополитена.

Предполагается, что в течение дня к месту трагедии будут приходить представители общественных организаций, трудовых коллективов, городских властей. У входа на станцию метро "Октябрьская" установлена бронзовая скульптурная композиция "Река памяти", на которой изображены 15 волн, символизирующих поток, который выхватил из жизни случайных жертв. На гребнях - имена погибших, высеченные на белорусском языке, снизу дата - день трагедии в виде электронных цифр - как на табло в метро.

Взрыв на станции метро "Октябрьская" в минском метрополитене прогремел вечером 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, четверо умерли в больницах. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 315 граждан, том числе трое граждан РФ.