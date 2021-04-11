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В Орске зафиксировали превышение ПДК сероводорода

Жители города обратились с жалобами на неприятные запахи в воздухе

ТАСС, 11 апреля. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода более чем в шесть раз зафиксировано в городе Орске в Оренбургской области, от жителей поступают жалобы на неприятный запах. Источник выброса устанавливается, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона в Instagram в воскресенье.

"Стационарные экологические посты Орска зафиксировали превышение допустимых норм по сероводороду в 3,1, 6,8 и 4 раза. Одновременно с этим в экослужбу начали поступать звонки с жалобами на неприятные запахи в воздухе. В настоящее время специалисты экологической службы Оренбургской области проводят обследование территории. Выясняется источник выброса загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Собранные сведения будут переданы в контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер, добавили в Минэкологии.

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