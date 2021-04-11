Дочь Гагарина рассказала о способностях и увлечениях космонавта

ТАСС, 11 апреля. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин отлично справлялся со всеми делами по дому. Об этом рассказала дочь космонавта, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Он умел делать абсолютно все: прибить гвозди, починить утюги и <...> смастерить все что угодно. И он считал, что мужчина должен все это уметь", - сказала она.

По воспоминаниям Гагариной, первый космонавт сам делал лампочки для новогодней елки, огни зажигались последовательно.

Дочь Героя Советского Союза также рассказала, что ее отца отличала способность работать в любое время суток с одинаковой эффективностью. "Небо и полеты - это было то, чем Юрий Алексеевич [Гагарин] просто болел. Ему кроме этого ничего не нужно было: быть за штурвалом самолета, осваивать новую технику, решать какие-то новые проблемы и задачи, которые ставились именно в этой области", - пояснила она.

Работу Гагарин совмещал с увлечением охотой и рыбалкой. "Особенной страстью была ловля на спининг ставридки, потом все ставридку чистили, жарили и ели с огромным удовольствием, как семечки", - добавила Гагарина.

12 апреля исполняется 60 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток". Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Первым о его полете сообщил ТАСС.