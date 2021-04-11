Дочь Гагарина рассказала, что космонавт быстро нашел общий язык с Фиделем Кастро

ТАСС, 11 апреля. Советский космонавт Юрий Гагарин и лидер Кубы Фидель Кастро легко нашли общий язык, так как у них было много общего. Об этом рассказала дочь космонавта, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи", - сказала она.

Дочь космонавта вспомнила о поездке Гагарина на Кубу с "миссией мира". Героя Советского Союза встречал и сам Кастро. По словам Гагариной, по прилете начался сильный ливень, и космонавту выдали плащ-палатку, чтобы он не промок. "Он [Гагарин] увидел, что все стоят под дождем, он тут же это [плащ-палатку] снял, промок сам до нитки. И этим завоевал просто страстную любовь всех кубинцев", - поделилась воспоминанием его дочь.

В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился за рубеж с "миссией мира". В общей сложности за три года первый космонавт планеты посетил около 30 стран, в т. ч. Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Венгрию, Индию, Египет, Австрию, Японию, Францию, Мексику, ГДР, Швецию, Норвегию и др.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Первым о его полете сообщил ТАСС.