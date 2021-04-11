{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверит информацию об избиении тренером подростка на матче по водному поло в Москве

Как сообщалось ранее в нескольких СМИ, тренер якобы спровоцировал драку и ударил юношу по лицу

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка началась после информации о том, что в Москве тренер ударил по лицу подростка - члена команды по водному поло после матча. О проверке сообщила ТАСС глава пресс-службы Главного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По фактам, изложенными в СМИ, следственными органами ГСУ СК по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.

Ранее в нескольких СМИ сообщалось, что после матча по водному поло среди подростков один из спортсменов нелестно отозвался о тренере команды противника. В ответ на оскорбления тренер якобы спровоцировал драку и ударил юношу по лицу.

Теги
Россия
Умер принц Филип
Сын Елизаветы II рассказал, что смерть принца Филипа "оставила пустоту" в жизни королевы
В свою очередь Граф Уэссекский Эдвард отметил, что члены королевской семьи были тронуты реакцией по всему миру на смерть герцога Эдинбургского
Читать полностью