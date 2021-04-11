СК проверит информацию об избиении тренером подростка на матче по водному поло в Москве

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка началась после информации о том, что в Москве тренер ударил по лицу подростка - члена команды по водному поло после матча. О проверке сообщила ТАСС глава пресс-службы Главного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По фактам, изложенными в СМИ, следственными органами ГСУ СК по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.

Ранее в нескольких СМИ сообщалось, что после матча по водному поло среди подростков один из спортсменов нелестно отозвался о тренере команды противника. В ответ на оскорбления тренер якобы спровоцировал драку и ударил юношу по лицу.