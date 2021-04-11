В Болгарии начались торжественные мероприятия к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

БЕЛОВО /Болгария/, 11 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. В Болгарии начались торжественные мероприятия, посвященные 60-летию полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В воскресенье центром праздника стал город Белов, расположенный недалеко от Пловдива. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, у памятника Гагарину собрались несколько десятков горожан, в том числе те, кто лично приветствовал советского космонавта в Белово, и российские дипломаты во главе с послом РФ Элеонорой Митрофановой.

"Во время визита Гагарина в наш город в 1961 году было мрачно и дождливо, но несмотря на это сотни людей, от детей до стариков, высыпали на улицы города приветствовать советского космонавта, сопровождали его машину. Конечно, больше всего запомнилась очаровательная улыбка Гагарина, может быть благодаря ей некоторых из малышей, которые появились в нашем городе вскоре после его визита, назвали Юрий. А потом, в 1966 году, когда Гагарин второй раз посетил Болгарию, он захотел снова побывать в Белово и пообщаться с местными жителями", - рассказал собравшимся руководитель инициативного комитета по празднованию юбилейной даты Васил Атанасов.

Элеонора Митрофанова отметила, что Белово стало первым местом в Болгарии, где советский космонавт смог встретиться с местными жителями без формальностей.

"Очень рада приехать на это знаменательное место, приезд сюда Гагарина был фактически первой его полноценной встречей с болгарами. И в Софии, и Пловдиве в основном проходили официальные мероприятия, но здесь ему удалось очень хорошо пообщаться с обычными людьми. Мы благодарны тому, что в Болгарии трогательно хранят память о Юрии Гагарине. Его достижение было действительно уникальным событием, ведь его полет состоялся всего через 15 лет после окончания разрушительнейшей войны, когда экономика страны только восстанавливалась. Был совершен фантастический прорыв, который открыл новую эру для всего человечества, - отметила Митрофанова. - Космонавты всегда говорят, что Земля с высоты очень красива, на ней не видно границ, и если бы политики полетели бы в космос, то они по другому бы относились и к природе, и к людям".

Российские дипломаты посетили дом Пецо Пергелова, в котором принимали советского космонавта в 1966 году, и где сейчас расположен центр детского творчества, передали его ученикам подарки.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Космонавтики и 60-летию полета Юрия Гагарина, в Болгарии продолжатся 12 апреля.