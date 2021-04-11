В Якутске ввели режим повышенной готовности из-за аномального снегопада

ЯКУТСК, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Якутска ввели в городе режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. Об этом сообщил в воскресенье мэр Якутска Евгений Григорьев.

"Снега за двое суток выпало в несколько раз больше нормы. И пока, к сожалению, прогнозы говорят о продолжении снегопада в понедельник. Это серьезное испытание для наших дорожных служб, общественного транспорта <...> Для координации работ и имеющихся ресурсов временно вводим в городе режим "Повышенная готовность", - сообщил Григорьев в Instagram.

Он отметил, что работа ведется в три смены. "Работает вся имеющаяся в наличии дорожная техника "Якутдорстроя" - грейдеры, подметальные машины, погрузчики, ведется подсыпка песком перекрестков, кольцевых и автобусных остановок, привлечено несколько единиц техники сторонних организаций, в том числе в пригородах", - добавил Григорьев.

Как сообщили в Telegram-канале мэрии Якутска, согласно многолетним наблюдениям, уровень осадков в Якутске в первую декаду апреля составляет около 2 мм. "Циклон, пришедший в центральную Якутию со стороны Охотского моря, принес аномальные снегопады. Только за сутки 10 апреля, выпало 6,4 мм, за ночь с 10 на 11 апреля выпало 6 мм, данные за полные сутки воскресенья, 11 апреля, пока не обнародованы. Норма осадков превышена в несколько раз, в некоторых местах намело сугробы по колено", - добавили в мэрии.

Ночью в Якутске температура составляет 8 градусов мороза. Утром в воскресенье пресс-служба аэропорта Якутск сообщала, что пять рейсов, прибывающие в Якутск, перенесены из-за метеоусловий на понедельник.