В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в ближайшие дни

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Погода в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие дни будет заметно теплее, чем в Западной Европе, что связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Западной Европе температурный фон в это время обычно, конечно же, выше, чем в европейской части России. Сейчас Москва и близлежащие регионы находятся на восточной периферии антициклона, центр которого находится в Сибири, а Франция, например, находится на западной периферии антициклона, центр которого в Атлантике. Антициклон - это неоднородная структура: на восточную периферию приходят теплые южные ветры, а на Францию обрушиваются холодные воздушные массы. Потому сейчас в центре европейской России заметно теплее, чем в Западной Европе", - сказал он.

По словам Вильфанда, такие перемены климата связаны с тем, что сейчас помимо антициклонального режима в регионах ЦФО, погоду определяет энергетически мощное солнце. "Солнечные лучи сейчас очень энергетически насыщенные. В конце августа примерно такая же энергия лучей, как сейчас", - пояснил метеоролог.