Более 794 тыс. россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 794 тыс. граждан России с начала года сделали прививки от клещевого энцефалита, планируется привить еще более 2,1 млн человек, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 794 тыс. человек, планируется привить более 2,1 млн человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 135 тыс. клещей", - говорится в сообщении.

По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения, отметили в ведомстве. Также уточняется, что случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано. "На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России спрогнозировали неблагоприятную ситуацию с клещами в стране в текущем году. В ведомстве подчеркнули, что в связи с повышением температуры воздуха до плюс 10 градусов начинают активизироваться природные очаги клещевых инфекций. В результате укусов клещей повышается вероятность заболевания людей опасными для здоровья инфекциями с возможным смертельным исходом.