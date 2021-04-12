На Камчатке за неделю сократили 25 коек для пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Камчатки за неделю сократили на 25 количество коек в госпиталях, развернутых для лечения коронавируса, в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации в регионе, следует из данных оперштаба.

Количество коек сократили со 189 до 164. В моногоспиталях находятся 116 пациентов. Свободными остаются 48 коек.

Коронавирус на Камчатке подтвержден у 14,2 тыс. человек, 13,5 тыс. пациентов выздоровели, 213 умерли. Первым компонентом вакцины " Спутник V" привиты около 18 тыс. жителей полуострова.