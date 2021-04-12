В Думу внесли законопроект о праве кабмина ввести правила посещения магазинов с животными

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о праве правительства РФ устанавливать требования к посещению кафе и магазинов вместе с животными. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Авторы инициативы предлагают наделить кабмин полномочием по установлению требований к посещению гражданами, имеющими при себе животных, предприятий общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, сегодня зачастую хозяева собак мелких пород берут их с собой при посещении кафе, ресторанов, продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. При этом в магазинах таких собак размещают в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс. "В связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона", - подчеркивают авторы инициативы.

Поэтому проектом предлагается наделить правительство полномочием по урегулированию вопросов пребывания собак мелких пород в кафе и магазинах "в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере".