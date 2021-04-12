Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,03

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне предыдущего дня - 1,03. В Москве он снизился до 1,15, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в воскресенье, только в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу. Помимо Москвы, это Подмосковье, где он вырос до 1,03.

Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ростовской области коэффициент равен ровно 1. В Архангельской области и Красноярском крае он составил 0,99, в Иркутской и Нижегородской областях - 0,98, в Воронежской области - 0,96, в Свердловской - 0,94.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.