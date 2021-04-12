В заповеднике Калмыкии установят гнезда для степных орлов и пометят птенцов передатчиками

ЭЛИСТА, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» до осени установят искусственные гнезда для степных орлов, а также пометят птенцов этих хищных птиц спутниковыми GPS-передатчиками. Работа, направленная на защиту краснокнижных пернатых, являющихся одним из символов дикой природы Калмыкии, будет проведена в рамках грантов по проектам фонда Руффорда и WWF России, сообщил ТАСС директор заповедника Батаар Убушаев.

«До осени этого года мы реализуем два проекта, которые между собой тесно переплетаются, поскольку направлены на сохранение исчезающих из дикой природы степных орлов и курганников. Так получилось, что наши проекты стали победителями фонда Руффорда (Rufford Small Grants for Nature Conservation, Великобритания) и Всемирного фонда дикой природы. Грантовая поддержка фондов позволит обустроить искусственные гнездовые платформы для пернатых хищников и пометить птенцов спутниковыми GPS-передатчиками для создания программы долгосрочного мониторинга и сохранения этого вида птиц в Калмыкии», — сказал он.

Сегодня степной орел в России — самый редкий из орлов, причем, по данным ученых, в Калмыкии обитает четвертая часть всей российской гнездовой популяции. Гнезда эти птицы, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Калмыкия, обычно устраивают на земле или низких кустарниках, и они нередко разоряются пастушьими собаками, хищниками, сгорают в степных пожарах. Специалисты рассчитывают, что обустройство гнездовий на столбиках высотой чуть выше человеческого роста на территории федерального заказника «Сарпинский» позволит птицам гарантированно выращивать потомство. Средства на эти цели выделяются по проекту WWF России, пояснил директор заповедника.

Ученые также намерены проследить за крупной группировкой степных орлов на территории Сарпинского и Харбинского федеральных заказников. «Полученные со спутниковых GPS-передатчиков данные, которыми будут помечены подрастающие птенцы, помогут нам в дальнейшем выяснить, куда летают орлы с Калмыкии на зимовку, как перемещаются, какие опасности на миграционном пути их подстерегают, как с этими опасностями бороться. То есть мы расширим наши знания о биологии этого вида. А для защиты птиц от поражения электрическим током мы проведем инвентаризацию опасных для птиц ЛЭП и оценим современные масштабы их гибели», — добавил собеседник агентства.

Площадь заповедника «Черные земли», созданного в 1990 году, составляет 121,1 тыс. га.