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Пандемия COVID-19

Министр туризма Италии надеется на снятие ограничений из-за пандемии ко 2 июня

Массимо Гаравалья также предложил создавать зоны, свободные от коронавируса на отдельных курортах, например на островах

РИМ, 12 апреля. /ТАСС/. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья считает, что ко 2 июня можно будет снять большинство действующих в связи с пандемией ограничений и гарантировать летний туристический сезон. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник интервью газете La Stampa.

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"С каждой неделей мы теряем ВВП и больше не можем себе этого позволить. 2 июня, День республики [государственный праздник в Италии], надеюсь, станет датой, когда можно будет открыть все или почти все учреждения и возобновить [туристическую] деятельность", - сказал министр. При этом он отметил, что многое зависит от темпов вакцинации. Гравалья подчеркнул, что начать подготовку к летнему туристическому сезону нужно сейчас, чтобы не потерять в конкуренции с другими странами. Он также предложил создавать "зоны, свободные от ковида" на отдельных курортах, например на островах.

Перспектива создания привилегированных туристических зон вызвала дискуссии внутри Италии. В частности, против этого выступил губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.

Министр здравоохранения Робето Сперанца заверил, что к концу апреля в Италии будут привиты все люди старше 80 лет, а до конца июня - граждане старше 60 лет.

Итальянские власти поставили целью делать по 500 тыс. инъекций в день, однако пока для поддержания такого темпа не хватает доз вакцин от коронавируса. На данный момент привиты почти 4 млн человек, всего сделано почти 14 млн инъекций. С начала пандемии число инфицированных в Италии достигло 3 769 814 человек, из которых 114 254 умерли, 3 122 555 вылечились.

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ИталияПандемия COVID-19
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