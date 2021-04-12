Акция "Тотальный диктант" будет проходить очно и онлайн

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Просветительская акция "Тотальный диктант" в дальнейшем будет проводиться очно и онлайн, сообщила в понедельник директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец на пресс-конференции в ТАСС.

"В следующем году мы будем еще больше выходить в онлайн, возвращаться к очному формату, но формат онлайн-марафона не потеряется. Мы поняли, насколько это важно, нужно и интересно, и что онлайн-аудитория никаким образом не конкурирует с очными площадками "Тотального диктанта", значит диктант будет еще масштабнее", - сказала Ребковец.

По ее словам, следующая акция традиционно состоится в апреле 2022 года.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция проходила с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.