Глава "Альянса врачей" Васильева вновь не явилась в суд по делу об акции у ИК-2 в Покрове

ВЛАДИМИР, 12 апреля. /ТАСС/. Глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, в отношении которой было возбуждено административное дело за участие в несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, второй раз подряд не явилась на заседание по рассмотрению дела. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в секретариате Петушинского районного суда Владимирской области.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Рассмотрение дела в отношении активистки было назначено на 8 апреля, однако суд признал, что она не была надлежащим образом извещена о заседании и перенес слушание на 12 апреля.

"Васильева не явилась, без нее будут начинать [заседание], а дальше суд решит, рассматривать в ее отсутствие или нет", - сообщили в секретариате суда.

Как сообщалось ранее, в отношении Васильевой в суд поступил административный материал по правонарушениям, предусмотренным ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Ранее по этой же статье суд признал виновными пять участников несогласованной акции возле колонии, троим из них был назначен административный арест на срок 8 суток, одна активистка получила девять суток административного ареста, еще одна активистка - 10 суток ареста.

Ранее суд поместил Анастасию Васильеву под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.