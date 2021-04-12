Испанская полиция задержала 20 человек по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Испанская полиция задержала 20 человек из-за их возможной причастности к незаконной транспортировке мигрантов из Северной Африки по Средиземному морю. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления полиции страны.

В операции приняли участие 150 сотрудников правоохранительных органов, у задержанных изъяли пять единиц огнестрельного оружия с большим количеством боеприпасов и 150 канистр с 5 500 л топлива. Жертвами злоумышленников стали несовершеннолетние марокканцы, которых похищали в Сеуте (автономном испанском городе на севере Африки) и отправляли в континентальную Испанию за €2,5 тыс. с человека. По данным правоохранителей, задержанные являются членами преступной группировки, которая предположительно несет ответственность за кораблекрушение, приведшего в феврале к гибели четырех человек. Испанская полиция также отмечает, что задержанные выкладывали в социальных сетях музыкальные видео, в которых бахвалились своим образом жизни и демонстрировали принадлежавшее им оружие.

По данным Еврокомиссии, криминальные доходы от трафика мигрантов в ЕС через Средиземное море в 2017-2019 годах достигли €370 млн. Западный и центральный средиземноморские миграционные маршруты объективно являются наиболее опасными, поскольку предусматривают пересечение моря на подсобных плавсредствах. Эти маршруты сложно перекрыть, особенно в районе ливийского побережья, которое долгое время находилось вне эффективного государственного контроля из-за гражданской войны.