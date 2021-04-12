В Оренбурге после реконструкции открылся дом-музей Юрия и Валентины Гагариных

ОРЕНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Более 200 новых экспонатов пополнили экспозицию мемориального дома-музея Юрия и Валентины Гагариных, который открылся в понедельник в Оренбурге после реконструкции, передает корреспондент ТАСС.

Площадь музея удалось расширить, создав новые залы, посвященные истории космонавтики и современному состоянию отрасли, а также воссоздать образ коммунальной квартиры, где жила чета Гагариных сразу после свадьбы.

"Мне кажется, удалось в этом здании воссоздать ту эпоху, ту историю Юрия Алексеевича Гагарина и его семьи, что мне кажется очень интересным. Музей должен стать одним из любимых мест горожан, гостей, потому что это точно стоит увидеть, это заслуживает внимания", - сказал после осмотра экспозиции губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По словам главы региона, Оренбургская область, на территории которой родились, жили или получили образование многие космонавты, обязана сохранять память об этом, передавать историю молодому поколению.

Пока велась реконструкция, музей объявил акцию "Сохраним историю вместе", предложив всем, кто связан с космонавтикой, пополнить фонды учреждения. В результате был собран 221 новый экспонат. Это старинные фотографии, документы, монеты, предметы одежды и быта, аксессуары, картины, посуда и другие вещи начала "космической эпохи" - 1960-х годов. По данным мэрии, в музей передали фрагменты космических кораблей "Союз МС-14" и "Союз МС-15", среди которых - воздушный руль с боковых блоков первой ступени. Среди подаренных экспонатов - архивные документы, макеты космических летательных аппаратов, оцифрованный фотоархив первого отряда космонавтов, а также памятные медали от НПО им. Лавочкина, связанные с Оренбургом.

"Здесь однозначно будут люди, однозначно посещение. Это будет изюминка как для города Оренбурга, так и для Оренбуржья в целом", - считает глава города Владимир Ильиных.

Реконструкция музея Гагариных

Мемориальный музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных был создан в Оренбурге в апреле 2001 года. Изначально он занимал несколько помещений жилого дома: бывшую коммунальную квартиру, где проживала семья жены будущего космонавта Валентины Горячевой, а после окончания летного училища и свадьбы - Юрий Гагарин. Реконструкция здания на улице Чичерина, 35 в Оренбурге проходила в 2019-2021 годах и позволила масштабировать учреждение культуры, превратив его в дом-музей.

В Оренбурге (с 1938 по 1957 год - Чкалов) Гагарин принял воинскую присягу, получил курсантские, а затем и офицерские погоны, проходил летную подготовку. Здесь же он познакомился со своей будущей женой - студенткой Оренбургского медицинского училища.