Онлайн-аудитория космического диктанта на ВДНХ превысила 500 тыс. человек

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек посмотрели трансляцию Всероссийского космического диктанта, который прошел на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

"11 апреля состоялся первый Всероссийский космический диктант, который провел центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в партнерстве с госкорпорацией "Роскосмос" и Mail.ru Group. В Космическом диктанте на выставке участвовали 210 человек, а прямую трансляцию этой акции посмотрели более 500 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ стал главной площадкой проведения первого Всероссийского космического диктанта. К прямой трансляции из центра подключились другие площадки, организованные в разных регионах России. Участвовать могли все желающие в возрасте от 12 лет. Ведущим был летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация", автор диктанта Федор Юрчихин.

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ провел Космический диктант уже в третий раз. Первый состоялся в центре "Космонавтика и авиация" 12 апреля 2019 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. В этом году диктант впервые получил статус всероссийского.

"Вопросы были достаточно сложные, но отвечающим на них разрешалось пользоваться интернетом. Один из вопросов прозвучал прямо с орбиты Земли - его задали члены экипажа Международной космической станции", - отмечается в сообщении.

Диктант писали и на других площадках, в том числе на космодромах Байконур и Восточный, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке, в музеях и планетариях Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, библиотеках, школах и университетах Саратова, Нальчика, Калининграда, Томска и других городов страны. Диктант можно было написать даже под землей - в Центре профориентации транспортного комплекса Москвы, который стал партнером акции. Он располагается на глубине более 20 м - на станции Московского метрополитена "Выставочная".