Сильный ветер повредил надувного космонавта в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Порыв сильного ветра повредил семнадцатиметрового надувного космонавта, установленного в Красноярске возле одного из зданий Сибирского федерального университета, на площадке которого проходит Красноярский экономический форум (КЭФ). Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель организаторов форума.

Ранее в Telegram-канале СФУ сообщалось, что эта фигура встречает студентов и гостей форума. Позже в местных СМИ появились сообщения, что фигура упала и частично сдулась.

"Она была установлена в ветренном месте, где сходятся несколько потоков. Одним из порывов, тросом фигура была повреждена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте сейчас работают специалисты.

В Красноярске в понедельник установилась ветренная погода с порывами до 13 м/с.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.