В Ташкенте у памятника Гагарину прошли торжества по случаю 60-летия его полета в космос

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /ТАСС/. Торжества, посвященные Дню космонавтики, состоялись в понедельник в Ташкенте у памятника Юрию Гагарину, который 60 лет назад совершил первый в истории человечества полет в космос. Мероприятие открыл посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

"12 апреля, ровно 60 лет назад, путь к звездам проложил наш легендарный соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Героя, объединившего весь многонациональный народ огромной страны, совсем недавно пережившей страшную и разрушительную Великую Отечественную войну, знал и стар и млад, ученый и дехканин, врач и сталевар, в его честь называли детей, улицы, парки, города, в том числе и в Узбекистане", - сказал руководитель диппредставительства РФ.

Он отметил, что исследование космоса и сегодня является одним из направлений сотрудничества России и Узбекистана. Совсем недавно, по его словам, был утвержден текст межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Узбекистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое может быть подписано в ходе предстоящего визита президента Узбекистана в Москву.