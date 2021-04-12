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День космонавтики

В Ташкенте у памятника Гагарину прошли торжества по случаю 60-летия его полета в космос

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов рассказал о проекте строительства в Джизакской области совместной радиоастрономической обсерватории "Суфа"

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /ТАСС/. Торжества, посвященные Дню космонавтики, состоялись в понедельник в Ташкенте у памятника Юрию Гагарину, который 60 лет назад совершил первый в истории человечества полет в космос. Мероприятие открыл посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

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"12 апреля, ровно 60 лет назад, путь к звездам проложил наш легендарный соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Героя, объединившего весь многонациональный народ огромной страны, совсем недавно пережившей страшную и разрушительную Великую Отечественную войну, знал и стар и млад, ученый и дехканин, врач и сталевар, в его честь называли детей, улицы, парки, города, в том числе и в Узбекистане", - сказал руководитель диппредставительства РФ.

Он отметил, что исследование космоса и сегодня является одним из направлений сотрудничества России и Узбекистана. Совсем недавно, по его словам, был утвержден текст межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Узбекистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое может быть подписано в ходе предстоящего визита президента Узбекистана в Москву.

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По данным дипломата, продолжается проработка проекта строительства в Джизакской области Узбекистана совместной радиоастрономической обсерватории "Суфа". Ожидается, что она будет оснащена крупнейшим в мире радиотелескопом.

После торжественной церемонии, в которой приняли участие официальные лица Узбекистана, у памятника Юрию Гагарину состоялся импровизированный концерт, в ходе которого его участники исполнили широко известные песни, посвященные первому полету человека в космос.

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УзбекистанРоссияДень космонавтики
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